محافظ الشرقية يعلن بدء موسم حصاد القمح بزيادة 14 ألف فدان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن بدء حصاد محصول القمح، مؤكدا تجهيز 55 موقعًا تخزينيًا لاستلام الأقماح على مستوى المحافظة هذا العام، ما بين صوامع وشون وبناكر وهناجر بطاقة استيعابية تصل إلى 812 ألفًا و776 طنًا، كما جرى تجهيزها واستيفاء كافة الاشتراطات الصحية والتموينية والتخزينية وخضوعها لعمليات تطهير مكثفة من خلال لجان تم تشكيلها تحديداً لهذا الغرض.

وأكد محافظ الشرقية في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه اللجان مكونة من متخصصين بمديريتي الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء ومندوب عن الشركة المستلمة، مشيرًا إلى أنه جرى حصاد ما يصل إلى 2303 أفدنة من محصول القمح بالمحافظة منذ بداية الحصاد والذي انطلق من مراكز (منيا القمح وأولاد صقر وفاقوس والحسينية وصان الحجر وأبو كبير).

يذكر أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام وصلت إلى 423 ألفًا و222 فدانًا بزيادة 14 ألف فدان عن العام الماضي.