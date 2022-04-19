استبعاد الأفلام الروسية من المهرجانات السينمائية الدولية

اسماعيل عبد الحي - أكّدت وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا، أنّه تم رفض كل الطلبات الروسية بالمشاركة في مهرجانات السينما الدولية الغربية، حتى في حال وجود اتفاق تم توقيعه مسبقا بعرض الأفلام في تلك المهرجانات .

وأوضحت في حديث أدلت لقناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية، أنّ "الأفلام الروسية التي كانت قد أدرجت في وقت سابق في برامج المهرجانات السينمائية الدولية باتفاق مع منتجي تلك الأفلام تلقت كلها رفضا رسميا في المشاركة، وبالطبع يعتبر ذلك أمرا مؤلما بالنسبة لمنتجي الأفلام ومخرجيها وممثليها".

وأشارت إلى أن العمل على ترويج السينما الروسية خارج البلاد لن يتوقف، معلنة أنّه تم الاتفاق مع احدى الشركات على ذلك، حيث ستعمل الشركة مع كل من يهمهم المضمون السينمائي الروسي وتعقد اتفاقيات بيع الأفلام وإقامة مهرجانات "السينما الروسية" في مختلف البلدان الصديقة لروسيا.

المصدر : روسيا اليوم