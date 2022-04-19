ولي العهد يطمئن هاتفياً على ملك الأردن

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزاتصالاً هاتفيًا، اليوم، بملك المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين اطمأن خلاله على صحته، راجياً لجلالته دوام العافية. وقد عبر ملك الأردن، عن الشكر لولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة.



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