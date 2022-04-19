الحكومة الباكستانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

وتتكون الحكومة من 30 وزيراً، و3 وزراء دولة، و3 مستشارين، ينتمون إلى الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.
ومن المقرر أن يتم في وقت لاحق الإعلان عن الحقائب الوزارية لأعضاء الحكومة الجديد.
ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد أكثر من أسبوع من انتخاب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيساً للوزراء خلفاً لرئيس الوزراء السابق.
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