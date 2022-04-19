التوتر في القدس مستمر.. قوات “إسرائيلية” تقتحم المسجد الأقصى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

تستمر منذ يوم الجمعة مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة “الإسرائيلية”، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان حوادث العنف التي تسببت في إشعال حرب غزة قبل نحو عام.

واقتحمت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، في أحدث حلقة من حلقات التوتر في القدس والأراضي الفلسطينية.

وقالت وكالة رسمية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت الأقصى لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات “الهيكل”، لمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وأعلنت إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى بالقدس بأعداد كبيرة، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية.

وكانت جماعات يهودية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة في الحرم القدسي لمناسبة عيد الفصح “اليهودي”، الذي بدأ الجمعة ويستمر أسبوعا.

ومن هنا، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج بعد التصرفات الإسرائيلية تجاه المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى بالقدس الأسبوع الماضي.

ولم يحدد جاويش أوغلو موعد إجراء الاتصال.

وكان أردوغان قد قال يوم الأحد إنه أبلغ نظيره الفلسطيني محمود عباس باستنكاره للتصرفات الإسرائيلية تجاه المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى والتهديدات “لوضعه أو مكانته”.