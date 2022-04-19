اقتحام مصنع أزوفستال.. وروسيا: ألقوا السلاح!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - أبريل - 2022 12:10 مساءً

دعت روسيا اليوم الثلاثاء القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب إلى مغادرة مصنع آزوفستال للمعادن في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة بحلول الظهر بتوقيت موسكو (0900 بتوقيت جرينتش) وذلك بعد أن أضحت مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة على مدى أسابيع، في قبضة القوات الروسية بشكل شبه كامل.

وقالت وزارة الدفاع “نضمن بقاء كل من يلقى سلاحه على قيد الحياة”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الانفصاليين المدعومين من روسيا إدوارد باسورين قوله في وقت سابق اليوم إن قوات الانفصاليين تحاول اقتحام المصنع.

وقال ممثل لقوات دونيتسك الانفصالية شرقي أوكرانيا، إدوارد باسورين اليوم الثلاثاء، إن مجموعات خاصة بدأت باقتحام أراضي مصنع آزوفستال.

فيما أكد قيادي آخر يدعى دينيس بوشيلين، أن الانفصاليين سيستولون على المعمل بأسرع ما يمكن.

وأوضح قيادي عسكري آخر أن لا وجود لمدنيين في هذا المربع.

وكانت القوات الروسية واصلت خلال الأيام الماضية تقدمها للاستيلاء على ماريوبول، تلك المدينة الواقعة جنوب أوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف، حيث دارت معارك شرسة.

كما توعد الجيش الروسي بتدمير الجنود الذين يرفضون الاستسلام بعد انتهاء المهلة التي منحت لهم يوم الأحد الماضي.

فيما أكدت وزارة الدفاع أمس، أن نحو 400 من المرتزقة الأجانب محاصرون في مصنع آزوفستال.

في المقابل، تعهد الجنود الأوكران الباقون داخل معمل الفولاذ في تلك المدينة الاستراتيجية، بالقتال والدفاع عنها حتى الموت، متحدين الإنذار الروسي الذي وجه إليهم بإلقاء أسلحتهم.

يذكر أن ماريوبول كانت شكلت منذ انطلاق العملية العسكرية التي وصفتها موسكو بالمحدودة في 24 فبراير الماضي، هدفاً استراتيجياً لروسيا، لاسيما أن الاستيلاء عليها سيتيح ربط المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون للروس في الشرق مع شبه جزيرة القرم (جنوبا) التي ضُمت إلى الأراضي الروسية عام 2014.