شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى وعشرات المصابين جراء تفجيرات استهدفت مدرسة في كابول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت مصادر طبية اليوم الثلاثاء بمقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة العشرات جراء ثلاثة تفجيرات وقعت بالقرب من مدرسة للبنين في غرب العاصمة الأفغانية كابول، بينما كان الطلاب يغادرون صفوفهم.

وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن التفجيرات أسفرت عن سقوط نحو 25 قتيلا. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن التفجيرات استهدفت مدرسة عبد الرحيم شهيد، الواقعة بالمنطقة الأمنية رقم 18 بالمدينة.

وأضاف أنه يجري التحقيق في التفجيرات، وسيتم نشر المزيد من التفاصيل لاحقا. وأوضح مسؤول أمني آخر أن التفجيرات جرت بقنابل يدوية.

وقال طبيب، لـ(د.ب.أ)، إنه جرى نقل ما لا يقل عن خمس جثث و 16 مصابا إلى مستشفى "علي جناح" القريب من المدرسة، بينما جرى نقل الحالات الحرجة إلى المستشفى الذي تشغّله منظمة "إيميرجنسي" الإيطالية غير الحكومية.

وقالت المنظمة، في تغريدة، إن المستشفى التابع لها في كابول استقبل سبعة أطفال مصابين من جراء تفجيرين قرب المدرسة.

وكانت شبكة "طلوع نيوز" الأفغانية نقلت عن شهود عيان وقوع انفجارين غرب كابول صباح اليوم، أحدهما بالقرب من مركز تدريب، بينما الآخر أمام المدرسة.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.

وشهدت مناطق غرب كابول العديد من الهجمات الدموية في الماضي. وعادة ما يعلن تنظيم داعش، الذي كثيرا ما يستهدف الشيعة كهؤلاء القاطنين بغرب المدينة، المسؤولية عن مثل هذه الهجمات.