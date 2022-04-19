شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الألمانية: وصول نحو 360 ألف لاجئ من أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منذ بداية الهجوم الروسي، سجلت الشرطة الاتحادية الألمانية وصول 359 ألفا و904 لاجئين من أوكرانيا إلى ألمانيا، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية على "تويتر" اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيانات، فإن اللاجئين بشكل رئيسي من النساء والأطفال وكبار السن.

ومع ذلك، من المرجح أن يكون عدد الأوكرانيين الذين طلبوا اللجوء في ألمانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي أعلى مما هو مسجل، حيث لا توجد عادة ضوابط ثابتة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي ويُسمح للأوكرانيين بدخول البلاد لمدة 90 يوما بدون تأشيرة. ولا توجد أيضا بيانات موثوقة حول سفر اللاجئين إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أو العودة إلى أوكرانيا.