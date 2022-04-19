العراق يقترب من استضافة بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية

وقالَ رئيس اتّحاد الكرة عدنان درجال في بيان ورد للسومرية نيوز ،:إن "العراق بأتمّ الجاهزيّة لاستِضافةِ بطولةِ غرب آسيا للمُنتخباتِ الأولمبيّة لتواجد جميع مُقوماتِ النجاحِ للبطولةِ التي نطمحُ أن تكون المشاركةُ فيها واسِعة".وأضافَ درجال: وجدنا تجاوباً كبيراً من اتحادِ غرب آسيا لاستضافةِ العراق البُطولة لثقته الأكيدةِ بأنها ستكون ناجحةً ومميزةً، وتُحظى بمتابعةٍ جماهيريةٍ غفيرةٍ مثلما حدثَ في بطولةِ غرب آسيا للشَباب.

وتابع، "نتطلعُ إلى احتضانِ البطولة لتكون خطوةً مهمةً لإقامةِ العديد من البطولاتِ العربيّة والآسيويّة مُستقبلا.