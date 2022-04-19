خلال السفر.. البيت الأبيض يوصي المواطنين بمواصلة ارتداء الكمامات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

قال البيت الأبيض، إن الإدارة الأمريكية لا تزال توصي الأفراد بارتداء الكمامات خلال التنقل في وسائل النقل العام.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن الإدارة الأمريكية لا تزال توصي الأفراد بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام، وذلك بعد أن ألغى قاض فدرالي في فلوريدا أمر ارتداء الكمامات على متن الطائرات والقطارات والحافلات.

وقالت بساكي خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن مسؤولي الإدارة الأمريكية "ما زالوا يراجعون" الحكم الصادر عن القاضي الفيدرالي في فلوريدا، معتبرة أن هذا الحكم "مخيب للآمال".

وردا على سؤال عما إذا كان قرار ارتداء الكمامات لا يزال ساري المفعول للمسافرين، قالت :"من الأكثر أمانا للأفراد الذين يسافرون بالطائرة الاستمرار في ارتداء الكمامات".