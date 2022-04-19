عاجل.. لافروف يؤكد أن روسيا تبدأ مرحلة جديدة من عملياتها في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء إن موسكو بدأت مرحلة جديدة في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، متوقعاً أن تشكل تلك المرحلة تطوراً مهماً.



وقال لافروف في مقابلة مع قناة إنديا توداي التلفزيونية: "تبدأ مرحلة أخرى من هذه العملية في شرق أوكرانيا، وأنا على ثقة أنها ستكون لحظة مهمة جداً في هذه العملية الخاصة بأكملها".

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، إن قوات الصواريخ والمدفعية قصفت 1260 هدفاً في أوكرانيا الليلة الماضية.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز ميغ-29 في منطقة دونيتسك.

وأعلن متحدث باسم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا بدء عملية لاقتحام مصنع آزوفستال، آخر معقل للقوات الحكومية في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن إدوارد باسورين المتحدث باسم قوات منطقة دونيتسك الانفصالية اليوم الثلاثاء، أن القوات أطلقت بصورة جزئية اقتحام مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول.

وقال إن "المجموعات الهجومية لاقتحام المنشأة باشرت عملها. بمساعدة من روسيا، الأمر يتعلق بدعم جوي ومدفعي. ومن يسمون أنفسهم المدافعون عن الشعب الأوكراني سيستسلمون قريباً وسيتنفس الناس، في ماريوبول الصعداء".

ودعت روسيا اليوم الثلاثاء القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب إلى مغادرة مصنع آزوفستال للمعادن في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة بحلول الظهر بتوقيت موسكو.

وقالت وزارة الدفاع "نضمن بقاء كل من يلقي سلاحه على قيد الحياة".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أعلن في وقت سابق أن القوات الأوكرانية في ماريوبول أصبحت محاصرة في آزوفستال، بعد تطهير باقي المدينة منها.

وأعطت روسيا أمس الأول مهلة للمحاصرين لتسليم أنفسهم، إلا أنها أعلنت لاحقا أن الحكومة الأوكرانية منعت المحاصرين من التفاوض على الاستسلام.