شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف أدارت الصين ظهرها للتقلبات الدولية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الثلاثاء إن الصين أبلغت روسيا بأنها ستواصل زيادة "التعاون الاستراتيجي" معها بصرف النظر عن تقلبات الوضع الدولي.



وجاء في البيان أن له يو تشنغ نائب وزير الخارجية الصيني أبلغ أندريه دينيسوف السفير الروسي في الصين بهذا التأكيد.

وأضاف البيان أن له أشار إلى الزيادة التي تقترب من 30 في المئة في التجارة الصينية الروسية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري باعتبارها دليلا على "القوة المتينة والأصيلة" التي يتسم بها التعاون بين البلدين.