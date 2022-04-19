بوتين يلتقي قادة أعمال غداً في تحد للحرب الاقتصادية الخاطفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم عقد لقاء مع مسؤولين تنفيذيين وأصحاب شركات كبرى يوم غد.



وأوضحت المصادر أنه لم يتم الإعلان عن جدول أعمال للقاء.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد أن بوتين سيواصل عقد لقاءات مع مختلف القطاعات.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة العقوبات التي انتهجها الغرب والتي كانت تهدف إلى توجيه ضربة خاطفة للاقتصاد الروسي قد فشلت.

وأضاف الرئيس الروسي في كلمة خلال اجتماع حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية، امس الاثنين: "من الواضح أن العامل السلبي الرئيسي للاقتصاد في الآونة الأخيرة هو ضغط العقوبات التي تفرضها الدول الغربية"، مشيرا إلى أن "الهدف كان تقويض الوضع المالي والاقتصادي في بلدنا بسرعة، وإثارة الذعر في الأسواق، وانهيار النظام المصرفي، ونقص السلع في المتاجر على نطاق واسع".

وأكد بوتين أن العقوبات الغربية فشلت في تحقيق هدفها، موضحا: "يمكننا بالفعل أن نقول بثقة إن مثل هذه السياسة تجاه روسيا قد فشلت ... وأن استراتيجية الحرب الخاطفة الاقتصادية فشلت".

وقال الرئيس الروسي: "بالإضافة إلى ذلك، لم تمر العقوبات على المبادرين أنفسهم عبثا. وأقصد بذلك نمو التضخم والبطالة، وتدهور الديناميكية الاقتصادية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وتدهور مستوى معيشة الأوروبيين، وانخفاض قيمة مدخراتهم".