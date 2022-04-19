شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: انخفاض حالات كورونا و تكثيف عمليات النقل للحجر الصحي بشنغهاي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناشدت السلطات في مدينة شنغهاي الصينية اليوم الثلاثاء المواطنين التعاون مع تحرك جديد واسع النطاق لإجراء اختبارات كوفيد-19 على معظم السكان إذ تكثف المدينة جهودها لخفض انتقال العدوى إلى الصفر بعد الإغلاق المستمر منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

جاء النداء في الوقت الذي رفض فيه البعض الانضمام إلى طوابير لإجراء اختبار (بي.سي.آر) ضجرا بعد الخضوع لمثل هذا الإجراء على مدى أسابيع، أو لخشيتهم من أن يعرضهم لخطر الإصابة بالعدوى.

شارك السكان قصصا على وسائل التواصل الاجتماعي حول حافلات تقل أشخاصا أُخذوا من منازلهم وأُرسلوا إلى مراكز الحجر الصحي، وبينهم أطفال وكبار في السن.

تتعرض السلطات في شنغهاي لضغوط من بكين لتسريع نقل الحالات الإيجابية والمخالطين إلى مراكز الحجر الصحي، مما يثير قلق المجتمع بشأن الإجراءات الصارمة المصممة لوقف انتشار الفيروس تماما بدلا من إبطائه.

وقال مسؤول الصحة بالمدينة هو شياوبو "من خلال إجراء جولات متعددة ومتتالية من الاختبارات، سنكون قادرين على اكتشاف الحالات الإيجابية مبكرا بقدر الإمكان بفعالية، سيساعدنا ذلك على الوصول إلى (صفر كوفيد) على مستوى المجتمع بشكل أسرع".

وقالت مصادر لرويترز إن شنغهاي تهدف لوقف انتشار كوفيد-19 خارج مناطق الحجر الصحي بحلول غد الأربعاء. واعتبر هذا الهدف نقطة تحول عندما حققته مدن صينية أخرى تفرض إغلاقا، مما سمح لها بمزيد من تخفيف القيود.

انخفض عدد حالات الإصابة بالعدوى المنقولة محليا إلى 19442 أمس الاثنين من 21395 في اليوم السابق. وسجلت شنغهاي 550 حالة خارج مناطق الحجر الصحي، ليتراجع العدد عن 561 حالة في اليوم السابق وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وخففت المدينة القيود المفروضة على حركة بعض السكان في المناطق منخفضة الخطورة، لكن الغالبية العظمى من سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة ما زالوا تحت إجراءات إغلاق صارمة.