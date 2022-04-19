19 أبريل , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجري اتصالاً مع الحلفاء اليوم لبحث الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك كيفية التنسيق لمحاسبة روسيا.
وأضاف في بيان أن بايدن سيعقد اتصالاً عبر الفيديو مع الحلفاء والشركاء لبحث الدعم المستمر لأوكرانيا وجهود لمحاسبة روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: بايدن يجري اتصالاً مع الحلفاء اليوم لبحث الأزمة الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.