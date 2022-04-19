البيت الأبيض: بايدن يجري اتصالاً مع الحلفاء اليوم لبحث الأزمة الأوكرانية

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجري اتصالاً مع الحلفاء اليوم لبحث الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك كيفية التنسيق لمحاسبة روسيا.

وأضاف في بيان أن بايدن سيعقد اتصالاً عبر الفيديو مع الحلفاء والشركاء لبحث الدعم المستمر لأوكرانيا وجهود لمحاسبة روسيا.