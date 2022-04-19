الحلبوسي: البرلمان ماض بتشريع قانون الدعم الطارئ

وقال الحلبوسي في كلمته خلال الاحتفالية المركزية بذكرى تأسيس ال ٤١ لمنظمة بدر، انه "يجب السعي إلى تقوية أركان الدولة"، مبينا أن "هناك تحديات كبيرة يشهدها العالم".

وتابع رئيس البرلمان، "يجب العمل على إكمال الاستحقاقات الدستورية"، لافتة الى انه "يجب أن يفتح العراق أبوابه أمام جيرانه لمواجهة الأزمات".



واشار الحلبوسي الى، ان "مجلس النواب ماض في إقرار قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية".