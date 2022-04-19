الكاظمي يدعو القوى السياسية للكف عن التخوين فيما بينها

بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، القوى السياسية إلى الكف عن التخوين فيما بينها.

محمد يوسف

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