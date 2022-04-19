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الكاظمي يدعو القوى السياسية للكف عن التخوين فيما بينها

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بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، القوى السياسية إلى الكف عن التخوين فيما بينها.
وقال الكاظمي خلال حضوره احتفالية تأسيس منظمة بدر: "نعيش اليوم أزمة سياسية ونجتهد لإيجاد الحلول"، مؤكدا ان "الشعب العراقي قلق من الانسداد السياسي".

وأضاف، "يجب استعادة الثقة فيما بيننا والخروج بالبلد من الأزمة السياسية".


وأكد الكاظمي، أن "استعادة الثقة ستحمي البلاد من الانزلاق السياسي".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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