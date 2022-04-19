انت الان تتابع خبر الكاظمي يدعو القوى السياسية للكف عن التخوين فيما بينها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، القوى السياسية إلى الكف عن التخوين فيما بينها.
وقال الكاظمي خلال حضوره احتفالية تأسيس منظمة بدر: "نعيش اليوم أزمة سياسية ونجتهد لإيجاد الحلول"، مؤكدا ان "الشعب العراقي قلق من الانسداد السياسي".
وأضاف، "يجب استعادة الثقة فيما بيننا والخروج بالبلد من الأزمة السياسية".
وأكد الكاظمي، أن "استعادة الثقة ستحمي البلاد من الانزلاق السياسي".
وأضاف، "يجب استعادة الثقة فيما بيننا والخروج بالبلد من الأزمة السياسية".
وأكد الكاظمي، أن "استعادة الثقة ستحمي البلاد من الانزلاق السياسي".