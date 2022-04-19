العامري يشدد على ضرورة وحدة الكلمة: نرفض تسقيط بعضنا البعض

وقال العامري في كلمته خلال الاحتفالية المركزية بذكرى تأسيس ال ٤١ لمنظمة بدر، ان "داعش يستهدف ماضي العراق ومستقبله"، مشيرا الى ان "العراق انتصر على الإرهاب بفضل المرجعية العليا".

واضاف، ان "العراق يمر بظروف استثنائية يتحتم الخروج منها بحلول واقعية"، مشددا على "ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي".



وحذر العامري من "مخططات الاعداء ممن تريد الايقاع بين الاطراف"، لافتا الى ان "النجاح المنشود في بناء الدولة لم يتحقق".