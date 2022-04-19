تقرير اسباني: ريال مدريد غير جاد بشأن هالاند

ويرتبط هالاند بعقد مع بوروسيا دورتموند حتى 30 حزيران 2024، لكنه يتضمن بندًا يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو، خلال العام الجاري.

وزعمت تقارير بريطانية مؤخرًا أن مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق مع هالاند حول الراتب الشخصي وسيحسم الصفقة قريبًا.



ووفقًا لبرنامح "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد لم يدخل بعد في مفاوضات جدية من أجل التعاقد مع هالاند.

وأضاف البرنامج الإسباني: "إذا قرر ريال مدريد الدخول بجدية في الصفقة، ستكون هناك منافسة على ضم المهاجم النرويجي".

يذكر أن مسؤولي بوروسيا دورتموند، نفوا وجود أي اتفاق مع مانشستر سيتي بشأن انتقال المهاجم النرويجي إلى بطل البريميرليج.