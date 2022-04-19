عاجل.. المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يدين حرق المصحف بالسويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أدان المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بشدة، الثلاثاء، واقعة إحراق نسخ من المصحف الشريف في السويد.



وقال المجلس، في بيان، إن "موجة الكراهية والتعصب التي تشهدها السويد ضد الدين الإسلامي والمجتمع المسلم، أمر مرفوض تماماً ويشكل خطراً كبيراً على السلم الاجتماعي في مختلف دول العالم".

وأضاف أن "هذا السلوك يسهم في نشر الكراهية ويتنافى مع قيم ومبادئ التعايش السلمي بين جميع أفراد المجتمع على اختلاف خلفياتهم الدينية والعرقية"، مشدداً على "ضرورة وجوب احترام الرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان والمقدسات".

وأكد على "أهمية تضافر الجهود لنشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر وزيادة الوعي بالقيم المشتركة وإثراء قيم الوئام والتسامح ونبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية بسبب الدين أو المعتقد".

وشدد على "ضرورة نبذ العنف بكل أشكاله واللجوء إلى الطرق السلمية والحضارية في التعبير عن الرأي دون إثارة الفتن أو الإساءة إلى مشاعر الآخرين".

ودعا المجلس المجتمعات المسلمة في أوروبا إلى "عدم الانسياق وراء محاولات الاستفزاز، والحرص على مواجهة هذا السلوك المتطرف بالحكمة والتعقل والبعد عن ردود الأفعال، والالتزام بالقوانين السائدة في دولها، والتعبير عن رفضها لهذا السلوك بالطرق القانونية، وأن يكونوا نموذجا لحكمة الإسلام ومقاصده العليا في الحفاظ على الأمن المجتمعي والتعايش السلمي والحوار بالحكمة والموعظة الحسنة".

ولاقت واقعة إحراق نسخة من المصحف الشريف في مدينة مالمو السويدية إدانات عربية وإسلامية واسعة، محذرة من خطورة الواقعة التي تؤجج مشاعر العداء والانقسام بالمجتمعات.

ومنذ الخميس بدأت صدامات في مدن سويدية بين الشرطة ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على خطة حركة يمينية متطرفة إحراق نسخة من القرآن الكريم، ما أسفر عن إصابة عناصر شرطة بجروح، وفق ما أعلنت السلطات.