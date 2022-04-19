أرصاد مصر تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، شعر به المواطنون في مصر، على مدار الأيام الماضية.



وفي ظل تلك الأجواء الحارة، التي تخطت الـ٣٧ درجة للعظمى في القاهرة، بأحد الأيام كانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تحذر من تخفيف الملابس.

ويسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن يسود غدا نشاط للرياح على جميع الأنحاء في البلاد، وتمتد للقاهرة الكبرى، مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، كما تكون هناك فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وتنخفض درجات الحرارة اليوم في مصر، وتستمر في الانخفاض إلى أن يعود الطقس ربيعيا معتدلا على جميع الانحاء، وتكون درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ٢٨ درجة، والصغرى ١٦ درجة.

وحذرت الأرصاد مرضى حساسية الصدر من نزع الكمامات أثناء تحركهم، في ظل تلك الأجواء الترابية، وفي ظل نشاط الرياح، كما حذرت من إهمال الملابس الشتوية خلال تلك الفترة، فالانخفاض في درجات الحرارة كفيل بإصابتهم بالإعياء.

وتصل درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع الجاري إلى ٢٥ درجة للعظمى، لتحل الأجواء الربيعية المعتدلة من جديد.