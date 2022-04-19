عاجل.. "التعاون الإسلامي" عن حرق المصحف بالسويد: عمل استفزازي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الثلاثاء، "الأعمال الاستفزازية بإحراق نسخ من المصحف الشريف خلال مظاهرات معادية للمسلمين" بالسويد.



وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إن "تلك التجمعات التي نظّمها حزب سترام كورس (الخط المتشدد) الدنماركي اليميني المتطرف فاقمت مشاعر القلق في العالم الإسلامي من تنامي موجة الإسلاموفوبيا التي يشُنها أنصار اليمين المتطرف".

وأوضح أن "هذه الحادثة إنما هي دليل واضح على التفكير العنصري والمعادي للأجانب لمرتكبيه وأن ما قاموا به من أعمال يتنافى مع جميع المعايير والقيم المقبولة في المجتمع المتحضر".

وأكد، في الوقت ذاته" "قناعته بأن هذا العمل الاستفزازي لا يعكس وجهة نظر غالبية المواطنين السويديين والأوروبيين".

ولاقت واقعة إحراق نسخة من المصحف الشريف في مدينة مالمو السويدية إدانات عربية وإسلامية واسعة، محذرة من خطورة الواقعة التي تؤجج مشاعر العداء والانقسام بالمجتمعات.

ومنذ الخميس بدأت صدامات في مدن سويدية بين الشرطة ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على خطة حركة يمينية متطرفة إحراق نسخة من القرآن الكريم، ما أسفر عن إصابة عناصر شرطة بجروح، وفق ما أعلنت السلطات.