عاجل.. إسرائيل تقصف قطاع غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قصفت طائرات حربية إسرائيلية ليل الإثنين الثلاثاء قطاع غزة بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع على جنوب إسرائيل.



وذكرت مصادر فلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بصواريخ موقع القادسية لأجنحة عسكرية في خان يونس جنوب قطاع غزة ما خلف أضراراً مادية دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية إن تعليمات صدرت بإخلاء مواقع التدريب للأجنحة العسكرية عقب إعلان إسرائيل اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تشن فيها إسرائيل غارات على قطاع غزة منذ أشهر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الإثنين اعتراض القذيفة بمنظومة القبة الحديدية دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وقبل ذلك تحدثت وسائل إعلام عبرية عن دوي صافرات الإنذار في المستوطنات المحيطة في قطاع غزة في المنطقة المعروفة إسرائيلياً بغلاف غزة.

وجاء إطلاق القذيفة في خضم توتر تشهده الأراضي الفلسطينية منذ بداية شهر رمضان بعد المواجهات اليومية بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين في المسجد الأقصى في شرق القدس.