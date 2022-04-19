عاجل.. قوات إسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت صباح اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى لتأمين زيارات جماعية لإسرائيليين.



وذكرت الوكالة أن "قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية".

ويدافع الجانب الإسرائيلي عن مثل هذه الزيارات، ويقول إنه يُسمح منذ سنوات "لليهود بزيارة جبل الهيكل خلال عيد الفصح لساعات محددة وبمجموعات صغيرة. وإلى جانب هذه الزيارات، يتمتع المصلون المسلمون بحرية عبادة كاملة في الحرم الشريف وفي المسجد الأقصى، كما كان دائماً".