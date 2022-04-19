عاجل.. احتجاجات واسعة بسريلانكا بسبب زيادة أسعار الوقود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تظاهر المحتجون في شوارع سريلانكا اليوم الثلاثاء ضد زيادة أسعار الوقود في ظل نقص إمدادات البنزين والديزل في البلاد.



وقال ضابط كبير في الشرطة السريلانكية إن المتظاهرين عطلوا وسائل النقل العام، بما في ذلك خدمات القطارات، مما أدى إلى اضطراب حركة النقل إلى المدارس والمكاتب.

وأعلنت البلاد أمس أكبر زيادة في سعر الوقود فارتفع سعر الديزل 64% والبنزين 33% للتر.

وطالب المتظاهرون باستقالة جوتابافا راجاباكسا رئيس البلاد وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا.

وتعاني سريلانكا أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى نقص إيراداتها بالدولار، ما يؤثر على أسعار الواردات.

وأعلنت سريلانكا في الأسبوع الماضي تعليق سداد ديونها الخارجية.

يأتي ذلك فيما يعقد وفد سريلانكا برئاسة وزير المالية علي صبري اجتماعات مع ممثلي صندوق النقد الدولي في واشنطن للحصول على قرض من الصندوق.