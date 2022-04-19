عاجل.. حكومة باكستان الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أدت الحكومة الجديدة في باكستان، الثلاثاء، اليمين الدستورية، بحسب التلفزيون الرسمي للبلاد.



يأتي أداء الحكومة الجديدة المشكلة من أحزاب سياسية متحالفة اليمين الدستورية بعد أكثر من أسبوع من انتخاب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيسا للوزراء خلفا لرئيس الوزراء السابق عمران خان.

ولم يتم بعد الإعلان عن الحقائب الوزارية الموكلة لأعضاء مجلس الوزراء.

والأسبوع الماضي، انتخب البرلمان شريف (70 عاما) رئيسا للوزراء في أعقاب أزمة دستورية مستمرة، بلغت ذروتها حين خسر رئيس الوزراء عمران خان تصويتا على حجب الثقة عنه في البرلمان.

وأثار إبعاده من السلطة احتجاجات في الشوارع واستقالات جماعية لنواب حزبه، "حركة الإنصاف" احتجاجا على التغيير الذي أطاح بالحكومة السابقة.