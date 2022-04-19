روسيا 1: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل

الشارقة - اميمة ياسر - أثار غرق السفينة الحربية الروسية الشهيرة "موسكفا" بعد قصفها من القوات الأوكرانية، الخميس الماضي، غضبا عارما في موسكو.

وقد أعلن التلفزيون الرسمي الروسي، أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل وبشكل "كامل". بعد غرق السفينة "موسكفا".

وتعرضت السفينة الحربية الرئيسية الروسية في البحر الأسود "لأضرار بالغة" على نحو أجبر طاقمها على مغادرتها.، في قوى ضربة تتعرض لها روسيا منذ بدء الهجوم قبل أسابيع.

وعلى محطة "روسيا 1"، قالت المقدمة الشهيرة أولجا سكابيفا، إحدى داعمين فلاديمير بوتن الشهيرين، للمشاهدين: "تصاعد الأمور يمكن تسميته بوضوح الحرب العالمية الثالثة. هذا مؤكد تماما"، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وأضافت بغضب: "الآن نحن بالتأكيد نحارب البنية التحتية للناتو، إن لم يكن الناتو نفسه. نحن بحاجة إلى الاعتراف بذلك".