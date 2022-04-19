شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستكمل اليوم مناقشة الحساب الختامى للدولة فى جلسته العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية عن العام المالي 20/21 وإقرار قوانين الحسابات الختامية فيما تناقش لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر، بشأن أهدار إيرادات ملاعب مراكز الشباب بمحافظة أسيوط.

كما تناقش لجنة القوة العاملة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر أحمد عيد، بشأن عدم توافر فرص عمل للشباب بالمناطق السياحية والعمرانية بمحافظة مطروح رغم تواجد بعض الجهات بكثافة بمدينة مطروح ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة السياحة، ومعاناة أغلب شباب المحافظة من البطالة وعدم توافر فرص عمل مناسبة لهم.