المركزي: البنوك إجازة يومي الأحد والإثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قرر البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك يومي الأحد والاثنين القادمين بمناسبة عيد القيامة المجيد وتحرير سيناء وشم النسيم.

وأضاف المركزي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن البنوك ستعاود استئناف العمل من صباح يوم الثلاثاء القادم.

وكان البنك المركزي المصري حدد مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان المبارك، من يوم الأحد إلى الخميس وذلك لمدة 4 ساعات يوميًا، حيث تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من المقرر أن تبدأ البنوك عملها في التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.