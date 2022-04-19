بالصور- مبادرة "الناس لبعضهم" توزع مساعدات مالية وأجهزة طبية لغير القادرين بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، 5 حالات مساعدات مالية وماكينات خياطة وأجهزة طبية وروشتات علاج بواقع 22 ألف و800 جنيه، من ضمن مساعدات غذائية ومالية وعينية بإجمالى 2.3 مليون جنيه برعاية المبادرة الإنسانية "الناس لبعضهم"، جرى توزيعها بداية من شهر رمضان المعظم، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لرسم الفرحة والبسمة على قلوب الفئات الغير قادرة من الحالات الإنسانية المختلفة.

ووجه محافظ أسوان بإعطاء الأولوية لتعزيز جهود مبادرة "الناس لبعضهم" في الحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسى من خلال التدخلات اللازمة مع الحالات المستحقة للمساعدة، وخاصة التي كشف عنها لقاءات المواطنين الدورية مع المحافظ .

لافتا إلى أن ذلك يتوازى مع ما تقدمه المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من محاور عديدة منها التمكين الإقتصادي وتقديم كافة أوجه الرعاية المتنوعة للبسطاء ومحدودي الدخل بما يساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي بمعناه الشامل بين شرائح المجتمع والوصول إلى التنمية الشاملة فى كافة المجالات الحياتية.

وأضافت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، أن المبادرة تستكمل جهودها للانتهاء من تركيب أسقف لعدد 15 منزل ضمن المرحلة الأولى بقرى ونجوع مركز ومدينة أسوان سواء المنازل.

لافتة إلى أن مبادرة " الناس لبعضهم " تواصل أعمال تركيب الأسقف خلال الفترة الحالية بمختلف القرى والنجوع تجنبا لارتفاع درجة الحرارة ودخول فصل الصيف، وهو الذي يتواكب مع الخدمات المختلفة التى تقدمها المبادرة لكافة الفئات غير القادرة من أبناء المحافظة .