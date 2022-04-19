ارتفاع الدينار الكويتي والبحريني.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها بتعاملات أمس، بينما هبط سعر بيع الريال القطري.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية

سعر الريال السعودي: 4.90 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي: 57.93 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، و60.43 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

سعر الدينار البحريني: 47.52 جنيه للشراء بزيادة 7 قروش، و48.94 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش.

سعر الريال القطري: 4.72 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردني: 25.58 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و26.04 جنيه للبيع بزيادة قرش.