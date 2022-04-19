قتلى وجرحى في انفجارات هزت مدرسة بكابول

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 14 دقيقة

هزت ثلاثة انفجارات مدرسة ثانوية في غرب كابول في أفغانستان اليوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

وينتمي العديد من سكان الحي إلى طائفة الهزارة الشيعية، وهي أقلية عرقية ودينية كثيرا ما تستهدفها الجماعات السنية المتشددة، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال خالد زدران المتحدث باسم قائد شرطة كابول “ثلاثة انفجارات في مدرسة ثانوية وهناك بعض الضحايا من أبناء شعبنا الشيعة”.

وأفاد رئيس قسم تمريض بالمستشفى، طالبا عدم نشر اسمه، إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص قُتلوا وأصيب 14 في الانفجارات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد هدوء في أعمال العنف خلال أشهر الشتاء الباردة وانسحاب القوات الأجنبية العام الماضي.

وتقول طالبان إنها قامت بتأمين البلاد منذ توليها السلطة في أغسطس آب، لكن مسؤولين دوليين ومحللين يقولون إن خطر تجدد أعمال العنف لا يزال قائما. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عن عدة هجمات كبيرة.

وشهدت كابول سلسلة انفجارات منذ أن سيطرت حركة طالبان على أفغانستان.

وشجعهم انسحاب القوات الأمريكية على التقدم بوتيرة أسرع، ويسيطرون على جميع المدن الرئيسية، بما في ذلك العاصمة كابل.

وسيطر مقاتلو طالبان في وقت سابق على مزار شريف، آخر معقل للحكومة الأفغانية في شمال أفغانستان التي كانت لا تزال تحت سيطرة الحكومة.

كما سيطروا على مدينة جلال أباد شرقي كابل لتنضم إلى المدن الرئيسية الأخرى الخاضعة لسيطرة طالبان مثل قندهار وهرات.