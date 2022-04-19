مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته.. الذهب يتراجع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 39 دقيقة

بعد ارتفاع الدولار لأعلى مستوى خلال عامين، تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.

ويأتي تراجع أسعار الذهب، في ظل توقعات بأن الأسعار قد تعيد على المدى القريب اختبار صمود المعدن الأصفر عند المستوى الرئيسي 2000 دولار للأوقية (الأونصة).

وبحلول الساعة 0623 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1975.36 دولار للأوقية، ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1978.40 دولار.

وارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر واحد عند 1998.10 دولار أمس الاثنين مدعوما بالطلب على الملاذات الآمنة مع استمرار الأزمة الأوكرانية وتزايد المخاوف من التضخم. مع ذلك، فقد المعدن الأصفر لاحقا معظم مكاسبه بفعل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس “الذهب لديه القدرة على التغلب على قوة الدولار الأمريكي واختراق مستوى 2000 دولار ربما خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك”.

صعد الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2020 إذ استعد المستثمرون لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الوقت الذي يسعى فيه إلى كبح جماح التضخم المرتفع.

ومع ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قليلا عن أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات اليوم، مما قدم بعض الدعم للذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 25.76 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1014.10 دولار وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2430.10 دولار.