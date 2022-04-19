بنوك روسية جديدة تحت العقوبات النيوزيلندية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 58 دقيقة

أعلنت نيوزيلندا عقوبات جديدة اليوم الثلاثاء تستهدف أكبر البنوك والمؤسسات المالية في روسيا ردا على غزو أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية نانايا ماهوتا في بيان بعد إعلان الإجراءات “نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن وحشية القوات الروسية”.

وأضافت “تواصل نيوزيلندا إدانة حرب بوتين وتدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الفظائع المرتكبة ضد مواطني أوكرانيا”.

وقالت إن البنك المركزي وصندوق الثروة السيادي كانا من بين ثلاث هيئات مالية حكومية رئيسية استُهدفت بالعقوبات، بالإضافة إلى ثمانية من أكبر البنوك الروسية وسبعة أخرى لها صلة برجال أعمال وقطاع الدفاع وضم شبه جزيرة القرم.

وتصف موسكو تحركها في أوكرانيا بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وفي وقت سابق، فرضت الحكومة النيوزيلندية، رسوم جمركية بنسبة 35% على جميع الواردات من روسيا، وتوسيع نيوزيلندا حظر التصدير على المنتجات الصناعية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالصناعات الروسية الاستراتيجية، حسبما قالت وزيرة الشؤون الخارجية نانايا ماهوتا.

وقالت إن “العقوبات هي أهم رد اقتصادي لنيوزيلندا على الغزو الروسي حتى الآن”.

وقال وزير التجارة داميان أوكونور إن نيوزيلندا ستحظر تصدير منتجات مثل معدات ومحركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “مما يبعث برسالة واضحة مفادها أن نيوزيلندا لن تمول أو تدعم آلة الحرب الروسية”.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عقوبات مستهدفة أخرى على بوتين وأعضاء حكومته والأوليجارشيين الروس وكبار القادة العسكريين الروس والأفراد.

كما تأتي في أعقاب حظر على الطائرات والسفن الحكومية والعسكرية الروسية والبيلاروسية من دخول نيوزيلندا.