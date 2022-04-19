أفغانستان.. ثلاثة انفجارات تهز مدرسة للبنين وسط كابل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، وقوع ثلاثة انفجارات هزت إحدى مدارس البنين، في أحد أحياء طائفة الهزارة الشيعية بالعاصمة الأفغانية كابل، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

وقال المتحدث باسم شرطة كابل، خالد زدران: "إن الانفجارات وقعت في مدرسة عبد الرحيم شاهد، وأدت إلى سقوط ضحايا بين إخواننا الشيعة".