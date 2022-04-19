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وصفة بسيطة لتحضير باقلاء بالدهن والبيض

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بغداد - ياسين صفوان - المقادير:

كوبان من الباقلاء (الفول)

6 بيضات مخفوقة

بصلتان متوسطتا الحجم مفرومتان فرمًا ناعمًا

نصف كوب من الزيت

3 أرغفة من الخبز العربي مقطعة مكعبات

نصف كوب من عصير الليمون الحامض

 

طريقة التحضير:

-      سلق الفول حتى ينضج على نار متوسطة

-      تسخين الزيت الحار وإضافة البصل

-      تقليب المزيج حتى يذبل البصل ثمّ إخراجه من المقلاة ووضعه في طبق

-      في المقلاة نفسها، تسخين الكمية المتبقية من الزيت الحار وإضافة البيض

-       تقليب البيض حتى ينضج بالكامل

-      وضع مكعبات الخبز في طبق التقديم

-      إضافة عصير الليمون الحامض والقليل من ماء سلق الفول

-       وضع الفول المسلوق وإضافة البيض على الوجه

إفطار شهيّ!

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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