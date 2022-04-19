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يوفنتوس يساند رونالدو عقب وفاة طفله

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-19 | 09:11

يوفنتوس يساند رونالدو عقب وفاة طفله

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واسى نادي يوفنتوس، نجمه السابق البرتغالي ، مهاجم مانشستر يونايتد، عقب وفاة نجله خلال عملية ولادته.
ورد الحساب الرسمي ليوفنتوس بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على بيان رونالدو، الذي تضمن الخبر، وكتب عليه: "خواطرنا وصلواتنا معك، ومع جورجينا وجميع أفراد الأسرة خلال هذا الوقت".

ونشر رونالدو عبر حساباته الرسمية، بيانًا موقع منه ومن زوجته جورجينا، قال فيه: "إنه من المحزن أن نعلن أن نجلنا الرضيع قد توفي، فقط ميلاد نجلتنا يمنحنا القوة لنحيا تلك اللحظة ببعض الأمل والفرحة".


وأضاف: "نود أن نشكر الأطباء والممرضين على رعايتهم الخبيرة ودعمهم".

وتابع: "نحن محطمون بسبب تلك الخسارة، ونسأل الجميع الحفاظ على خصوصيتنا في الوقت الراهن".

وأتم: "فتانا الصغير، ستكون ملاكنا.. سنحبك دائمًا".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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