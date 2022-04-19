ماذا قال الاتحاد الأوروبي حول القصف الروسي العشوائي ضدّ المدنيين؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

استنكر الاتحاد الأوروبي الإثنين القصف العشوائي وغير المشروع الذي تشنّه روسيا على مدنيين في أوكرانيا، مندّداً بـ"جرائم حرب".



وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان أصدرته المفوضية الأوروبية عقب غارات استهدفت مدينة لفيف في غرب أوكرانيا إنّ "الاتحاد الأوروبي يندّد بتواصل القصف العشوائي وغير المشروع على مدنيين وبنى تحتية مدنية من جانب القوّات الروسية المسلّحة، لا مجال للإفلات من العقاب في سياق جرائم حرب".

وكانت 5 غارات روسية "قويّة" استهدفت لفيف اليوم الإثنين، مسفرة عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وفق سلطات المدينة.

وتحوّلت لفيف القريبة من الحدود البولندية إلى "ملجأ" للمهجّرين داخل البلد ومركز للعديد من السفارات الغربية، وشدّد بوريل على أنّ "الهجمات على لفيف ومدن أخرى في غرب أوكرانيا تظهر أنّ ما من منطقة في البلد بمنأى عن هجوم الكرملين العشوائي".

وأردف أنّ "مدناً كبيرة بما فيها خاركيف، لا تزال عرضة لقصف بلا هوادة، يتسبّب بخسائر إضافية في الأرواح والبنى التحتية المدنية"، ولفت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يشيد بقوّة الشعب الأوكراني وبسالته ومقاومته للعدوان الروسي ويقف إلى جانبه وقفة تضامنية قويّة، لا سيّما من خلال دعم تسليم المعدّات العسكرية".

وختم بالقول "ينبغي على روسيا أن توقف الأعمال العدائية على الفور وبلا أيّ شرط، وأن تسحب كلّ قوّاتها وكلّ معدّاتها العكسرية من أوكرانيا".