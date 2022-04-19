شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملك الأردن يؤكد أن إجراءات إسرائيل تهدد السلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن عاهل الأردن الملك عبد الله قال الإثنين إن "الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب" ضد المصلين في المسجد الأقصى من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام في المنطقة.



وألقى الملك عبد الله، الذي كان يتحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، باللوم على إسرائيل بسبب ما قال إنها أفعال استفزازية في مجمع المسجد والتي تنتهك "الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف".

وأصيب ما لا يقل عن 152 فلسطينياً في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل مجمع المسجد الأقصى الجمعة في أحدث تصاعد للعنف والذي أثار مخاوف من الانزلاق إلى صراع أوسع نطاقاً.