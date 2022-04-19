الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في أوكرانيا قد يكون ممكناً خلال أسبوعين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث الإثنين، إن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية بين القوات الأوكرانية والروسية لا يلوح في الأفق في الوقت الحالي، لكنه قد يكون ممكناً في غضون أسبوعين.



وذكر غريفيث للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن المسؤولين الروس لم يضعوا بعد وقف إطلاق النار في مناطق محددة على رأس جدول أعمالهم.

وقال إن مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة يخططون لإرسال قافلة إنسانية في اليومين المقبلين إلى منطقة دونيتسك الشرقية، وإرسال المساعدات من هناك إلى منطقة لوجانسك.