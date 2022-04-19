في اتصال هاتفي.. ملك المغرب والعاهل الأردني يبحثان التطورات في القدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

بحث العاهل المغربي الملك محمد السادس، في اتصال هاتفي الإثنين، مع نظيره الأردني الملك عبد الله الثاني التطورات والأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى، في ضوء ما شهده من اقتحامات للأماكن المقدسة واعتداءات على المصلين، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي.



وبحسب البيان الذي أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد اعتبر العاهلان أن من شأن هذا التصعيد أن يزيد من مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام بالمنطقة.

ويشهد الحرم القدسي الشريف منذ بداية شهر رمضان مواجهات يومية بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، مع تزامن الأعياد اليهودية خاصة عيد "الفصح العبري" مع شهر رمضان لدى المسلمين.

ويوم الجمعة الماضي، أصيب أكثر من 150 فلسطينياً واعتقل 400 آخرين خلال اقتحام قوات إسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، فيما أصيب ثلاثة من أفراد الشرطة.