مقتل 8 مدنيين في قصف روسي على شرق أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قُتل 8 مدنيين على الأقلّ في قصف روسي استهدف أمس الإثنين منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، حيث تدور معارك بين الجيشين الروسي والأوكراني، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية التابعة لكييف.



وقال سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك عبر تليغرام إنّ "أربعة مدنيين قتلوا بينما كانوا يحاولون الفرار من كريمينا، المدينة الصغيرة التي دخلتها القوات الروسية أمس وتمركزت فيها".

وبدوره، قال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك إنّ أربعة مدنيين قتلوا الإثنين في قصف روسي على منطقته.

قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية اليوم الثلاثاء إن القوات الأوكرانية قصفت قرية بالقرب من الحدود الروسية مع أوكرانيا ما أدى إلى إصابة أحد السكان.

ولم يتضح بعد إذا كانت الغارة التي أشار إليها الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف في منشورات على تطبيق تيليغرام، بالمدفعية أو بقذائف المورتر أو بالصواريخ أم أنها كانت هجوماً جوياً.