بدء الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين بداية الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا الذي يسيطر عليه جزئيا انفصاليون موالون لموسكو وحيث تشتدّ حدّة المعارك الدامية.



وقال الرئيس الأوكراني في كلمة عبر تلغرام: "يمكننا أن نؤكّد الآن أنّ القوات الروسية بدأت معركة السيطرة على دونباس التي كانت تستعدّ لها منذ وقت طويل. قسم كبير جداً من الجيش الروسي مكرّس حالياً لهذا الهجوم".

وفي وقت سابق، قالت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية الإثنين إنها لاحظت مؤشرات على أن روسيا بدأت هجوماً جديداً متوقعاً في شرق البلاد، مع زيادة شدة الهجمات في أجزاء من منطقتي دونيتسك وخاركيف.