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الرئيس بوتين يكرم الوحدة المتهمة بجرائم بوتشا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحدة الجيش التي تتهمها أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب في بلدة بوتشا.

 

وأشاد المرسوم الذي وقعه بوتين أمس الإثنين، بـ"البطولة الجماعية والبسالة" دون الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا، ومنح لواء المشاة الآلي 64 لقب "الحرس الفخري".

 

واتهمت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق من الشهر الجاري الوحدة الروسية بالتورط في جرائم حرب خلال احتلال بلدة بوتشا، التي جذبت الاهتمام الدولي بتقارير عن فظائع روسية تم ارتكابها خلال الحرب.

 

وقد تم انتشال أكثر من 350 جثة حتى الآن من البلدة القريبة من العاصمة كييف، وقد تعرض كل الضحايا تقريباً لإطلاق النار، وفقاً لقائد الشرطة بالمنطقة، وانطلقت دعوات دولية لإجراء تحقيق دولي في هذه الجرائم.

 

ومن جانبها، نفت روسيا ارتكاب جرائم حرب خلال ما أطلقت عليها "العملية العسكرية الخاصة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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