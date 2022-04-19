شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "تضامن النواب" تناقش آليات تشديد الرقابة على جمع التبرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء بعدد 15 لجنة، وذلك على هامش انعقاد الجلسات العامة لمناقشة عدد من التشريعات والقضايا ضمن جدول أعمالها.

وتنظر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، طلب إحاطة بشأن تشديد الرقابة المالية على كافة الجهات التي تقوم بجمع التبرعات، وقد تم توجيه الدعوة إلى وزارتي التضامن الاجتماعي، والمجلس الأعلى للإعلام.

كما ستناقش طلب إحاطة آخر، بشأن سواقط بطاقات التموين بداية من ديسمبر 2020 من على موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدم إضافة المواليد منذ عام 2018، وعدم إضافة الأفراد على البطاقة بعد تعديلها، وقد تم توجيه الدعوة في هذا الصدد إلى وزارة التموين.

والمنتظر أن يقر مجلس النواب خلال جلسته عامة الثلاثاء، 56 مشروع قانون تتعلق بالحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ووزارة العدل عن السنة المالية 20/21.

يأتي إقرار المجلس لهذه المشروعات من القوانين عقب مناقشات مستفيضة يبدأها المجلس يوم الاثنين، حول تقرير لجنة الخطة والموازنة وما جاء به من ملاحظات وتوصيات بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، و حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021.