زلزال شدته 5.3 درجة يهز شمال غرب اليابان

19 أبريل , 2022 اليابان (أ ف ب). ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن زلزالاً شدته الأولية 5.3 درجة هز شمال غرب اليابان اليوم الثلاثاء. وقالت الهيئة إن الزلزال مركزه مقاطعة فوكوشيما. ولم تصدر بعد تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسوماني). ولم ترد كذلك تقارير عن وقوع أضرار.

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