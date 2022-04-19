انت الان تتابع خبر النزاهة: صدور أمري استقدام بحق مسؤولين في أحد دواوين الأوقاف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور أمري استقدامٍ بحق مديرين عامين في أحد دواوين الأوقاف، مُبيّنةً أنَّ الأمرين صدرا بحقِّ المُديرين السابق والأسبق للدائرة القانونيَّـة في الديوان.
وذكرت الهيئة في يبان ورد لـ الخليج 365، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في معرض حديثها عن أمري الاستقدام، إلى أنَّ محكمة الكرخ الثانية أصدرت الأمرين بحقِّ المسؤولين السابقين في الديوان؛ لقيامهما بالتعاقد مع مجموعةٍ من القنوات الفضائيَّـة خلافاً للضوابط، على الرغم من امتلاك الديوان لقناةٍ فضائيَّةٍ".
وأضافت الدائرة أنَّ "أمري الاستقدام اللذين صدرا عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ جاءا وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".
ويُذكر أنَّ الهيئة أعلنت خلال الشهر الحالي عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ رئيسي أحد دواوين الأوقاف، فضلاً عن المُفتِّش العام للديوان والمدير العام للدائرة القانونيَّة الأسبقين، وفق بيان الهيئة.
وأضافت الدائرة أنَّ "أمري الاستقدام اللذين صدرا عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ جاءا وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".
ويُذكر أنَّ الهيئة أعلنت خلال الشهر الحالي عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ رئيسي أحد دواوين الأوقاف، فضلاً عن المُفتِّش العام للديوان والمدير العام للدائرة القانونيَّة الأسبقين، وفق بيان الهيئة.