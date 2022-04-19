الرئيس بايدن يجتمع بحلفائه.. لبحث هجوم روسيا على شرق أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماع مع حلفاء الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء لبحث تطورات الوضع في أوكرانيا، وفق ما أعلن البيت الأبيض، عقب إعلان كييف شن روسيا الهجوم للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية.



وصرح مسؤول أمريكي بأن الاجتماع"جزء من تنسيقنا المنتظم مع الحلفاء والشركاء لدعم أوكرانيا"، دون أن يحدد من سيشارك في هذا الاجتماع عبر الفيديو.

وقال البيت الأبيض إن الاجتماع سيشمل "بذل جهود لمحاسبة روسيا" على غزوها أوكرانيا.

ويأتي الاجتماع بعد أعقاب تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية شنت هجوماً واسع النطاق في منطقة دونباس شرق البلاد كانت تستعدّ له منذ وقت طويل، وحذرت أوكرانيا منه منذ اسابيع.

واشتد القتال في شرق أوكرانيا بعد سحب روسيا قواتها من المناطق المحيطة بالعاصمة كييف وتركيز جهودها على دونباس التي يسيطر عليها جزئيا الانفصاليون الموالون لموسكو منذ 2014.

وعند سؤاله أمس الإثنين هل ستعلن إجراءات جديدة قريباً ضد موسكو، أجاب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "سنواصل تصعيد عقوباتنا المالية وغيرها من الإجراءات الاقتصادية ضد الاتحاد الروسي حتى تتراجع موسكو عن حملتها العسكرية ضد أوكرانيا".

وأضاف "لم نر هذا حتى الآن، لذلك سنواصل رفع تكاليف" الحرب على روسيا.