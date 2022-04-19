موسكو تعلن استهداف أوكرانيا قرية قرب الحدود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية اليوم الثلاثاء إن القوات الأوكرانية قصفت قرية بالقرب من الحدود الروسية مع أوكرانيا ما أدى إلى إصابة أحد السكان.



ولم يتضح بعد إذا كانت الغارة التي أشار إليها الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف في منشورات على تطبيق تيليغرام، بالمدفعية أو بقذائف المورتر أو بالصواريخ أم أنها كانت هجوماً جوياً.

تتطلع الولايات المتحدة إلى الاستيلاء على يخت فاخر رسا في فيجي بالمحيط الهادئ.

وقدم مكتب الادعاء العام أوراقاً إلى المحكمة العليا في فيجي اليوم الثلاثاء سعياً لمنع اليخت الفاخر "أماديا" الذي يبلغ طوله 106 أمتار من مغادرة مياه فيجي.

ورسا اليخت الفاخر، الذي يملكه قطب الذهب الروسي، سليمان كريموف، وقيمته نحو 325 مليون دولار أمريكي، في فيجي قبل أسبوع.

وقال بيان مكتب الادعاء العام إنه يسعى للحصول على أوامر بتسجيل مذكرة أمريكية للاستيلاء على "أماديا".

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على كريموف الذي يعتبر من أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.