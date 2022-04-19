"البنتاجون" يكشف طبيعة استهداف قوات أمريكية بسوريا.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن هجوما وقع مؤخرا على قواتها بسوريا كان نتيجة وضع متفجرات في منشأة تستضيف الجنود.



وفي وقت سابق الشهر الجاري، قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ، إن أربعة جنود أمريكيين أصيبوا بجروح طفيفة جراء "نيران غير مباشرة" في قاعدة في سوريا تعرف باسم القرية الخضراء.

وذكر المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، أنه :"اتضح الآن أن الإصابات كانت نتيجة عبوات ناسفة وُضعت عمدا بالقرب من القوات الأمريكية".

ولم يذكر كيربي والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وانتشرت القوات الأمريكية في سوريا خلال الحملة على تنظيم داعش الإرهابي في شراكة مع جماعة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وبينما استهدفت قوات مدعومة من إيران القوات الأمريكية في سوريا بالصواريخ أحيانا، قد يكون عناصر داعش الإرهابي مسؤولين أيضا عن وضع المتفجرات، ويثير ذلك تساؤلات حول مدى أمان هذه القاعدة من خطر وقوع هجوم من داخلها.